Политолог предрек новые задержания российских генералов

Политолог Михайлов: российским тыловикам стоит ожидать особого внимания

На фоне череды арестов высокопоставленных российских генералов, связанных с Минобороны, политолог Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом» предрек продолжение этой истории. По его мнению, будут и другие аресты.

«Я думаю, что арест тыловика далеко не последний. То есть будут изымать тех, кто, в принципе, сидит на кормовых, так сказать, пайках, на очень богатых местах и не способствует боеспособности государства», — предположил он.

Политолог отметил, что боевым генералам нечего бояться, а вот к тыловикам будет пристальное внимание, так как они занимаются обеспечением. Как указал специалист, некоторые данные, компрометирующие задержанных военных чиновников, мог еще при жизни передать основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«В любом случае никто не останется без наказания», — подытожил Михайлов.

В России за последние несколько месяцев произошла серия задержаний служащих Минобороны. В начале сентября был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов. Он проходит обвиняемым по статье о получении взятки. До него, в конце августа, был задержан замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов. Его обвиняют в мошенничестве.