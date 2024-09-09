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13:01, 9 сентября 2024Силовые структуры

Полиция обнаружила в Подмосковье засаженные коноплей гектары земли

В Московской области полиция уничтожила высаженную на двух гектарах коноплю

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Раменском районе Московской области полицейские обнаружили поле площадью два гектара, засаженное коноплей. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным издания, на поле было обнаружено порядка трех тысяч кустов конопли. Работники администрации региона с помощью специальной техники уничтожили насаждения и перепахали землю. Порядка 700 килограммов растения сожгли на месте под присмотром полиции и сотрудников МЧС.

22 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянин решил выбросить выращенные им кусты конопли из-за аллергии и попался полицейским.

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      Владимир Седов
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