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19:33, 9 сентября 2024Мир

Польские десантники повисли на проводах вместо высадки в пустыне

RMF24: польские десантники повисли на линиях электропередачи во время высадки

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские десантники повисли на проводах вместо высадки в пустыне из-за погодных условий. Об этом передает RMF24.

Как сообщается, солдаты 2-го разведывательного полка должны были отработать высадку в Блендовской пустыне в южной части страны. Однако из-за сильного ветра группу из 12 парашютистов отнесло на несколько сотен метров на северо-запад.

Из-за особенностей парашютов десантники вместо пустыни приземлились в населенном пункте Хехло и повисли на линиях электропередачи. «Возможности управления этим типом парашюта ограничены — он открывается автоматически при выходе из самолета», — рассказал радиостанции один из офицеров.

Ранее оперативный командующий родов Вооруженных сил Польши Мачей Клиш признал, что военные 10 дней искали не залетавший в страну беспилотник.

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      Юрий Леонов
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