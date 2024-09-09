Премьер-министр Грузии заявил о шантаже НПО зарубежными донорами

Премьер Грузии Кобахидзе: иностранные доноры шантажируют грузинские НПО

Более 450 неправительственных организаций (НПО) зарегистрировались в реестре по закону «О прозрачности иностранного влияния» на фоне давления на них со стороны зарубежных доноров. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он заявил, что в Министерство юстиции Грузии обратились более 450 НПО, то есть значительная часть организаций, работающих с иностранным финансированием. Премьер также сообщил, что «процесс регистрации НПО проходил на фоне активного давления и шантажа». По его словам, «неправительственным организациям угрожают и шантажируют их как НПО, так и отдельные зарубежные организации-доноры».

Кобахидзе также рассказал о решении основать для грузинских неправительственных организаций программу грантов, которая полностью будет финансироваться из государственного бюджета страны на деньги налогоплательщиков. Он отметил, что институциональные и финансовые основы для работы фонда будут подготовлены в ближайшие два месяца, а первые грантовые проекты профинансируются с 1 января 2025 года.

Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Запад взращивает в стране Франкенштейна в лице неправительственных организаций, «атакующих государство». По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» должен помочь выйти из сложившейся ситуации.