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16:32, 9 сентября 2024Россия

Путин расширил полномочия министра обороны

Президент России Путин дал главе МО право регулировать допуск к гостайне

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Путин расширил полномочия главы Министерства обороны (МО) России и дал министру право регулировать допуск граждан к гостайне. Это следует из опубликованного на официальном портале правовой информации президентского указа.

Опубликованный на сайте указ вступает с даты его подписания президентом. «[Указ] устанавливает в подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что на неделе с 9 по 15 сентября президент России Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности (СБ), а также поучаствует в военных учениях.

Также в планах Путина — мероприятия по линии БРИКС и совещание с членами правительства.

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      Марк Леонов
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