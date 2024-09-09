Россияне бросились скупать новые автомобили

«Автостат»: в начале сентября в России продали 38 115 новых автомобилей

В период с 1 по 7 сентября 2024 года в России продали рекордные за последние пять месяцев 38 115 автомобилей. О резком росте спроса граждан на новые машины сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные.

Уточняется, что достигнутый в начале первого осеннего месяца результат немного не дотянул (294 штуки) до рекордного в этом году показателя в 38 409 единиц, установленного в период с 25 по 31 марта.

Лидером по объемам продаж в начале осени остался отечественный бренд Lada. На его долю пришлось в общей сложности 8028 проданных автомобилей. На втором месте оказался китайский Haval (5023), а тройку лидеров замкнул еще один представитель КНР — Chery (4427). В топ-5 также попали Geely (4294) и Changan (3035), резюмировали эксперты.

Объемы продаж новых автомобилей в России растут не первый месяц. Ранее в Минпромторге сообщили, что по итогам августа реализация машин в стране выросла 35 процентов год к году и достигла 146,4 тысячи единиц. Всего за первые восемь месяцев, как уточнили в ведомстве, продали 1 173 614 новых автомобилей (плюс 52 процента).