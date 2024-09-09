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10:50, 9 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин сел в колонию на девять лет за расправу над бывшей девушкой

Суд дал 9 лет жителю Екатеринбурга за убийство под наркотиками экс-сожительницы

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, который расправился под действием наркотиков с бывшей сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденного зовут Сергей Зуев, уточняет E1.ru.

Суд установил, что 39-летний уралец, находясь в состоянии наркотического опьянения, 18 мая пришел к зданию банка на улице Победы и вызвал на разговор работавшую там бывшую сожительницу. Зуев поссорился с ней на почве ревности и нанес несколько ударов ножом, оказавшихся летальными для нее.

На суде мужчина признал вину. Прокурор просил приговорить его к десяти годам заключения.

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      Любовь Ширижик
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