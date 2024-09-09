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13:37, 9 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 19 годам за расправу над беременной сожительницей из-за колонки

В Омске суд приговорил мужчину к 19 годам за убийство беременной сожительницы

Фото: freestocks / Unsplash

В Омске суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 36-летнего местного жителя за расправу над 18-летней беременной сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину обязали выплатить отцу пострадавшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Омича признали виновным по статье 105 УК РФ. Ранее он неоднократно был судим.

По версии следствия, 21 октября 2023 года фигурант выпил в доме отца потерпевшей и, разозлившись из-за сломанной музыкальной колонки, нанес возлюбленной не менее 138 ударов. В результате он лишил сожительницу жизни.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области суд рассмотрит дело местного жителя, забившего до смерти жену.

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