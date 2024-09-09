Российские школьники подвесили собаку за шею, забили ее топором и сняли все на видео

В Иркутской области подростки жестоко расправились с домашней собакой

В селе Котики Иркутской области четверо подростков жестоко расправились с домашней собакой. Об этом пишет «Сапа» в Telegram.

Все свои действия подростки снимали на камеру, со смехом их комментируя. На записи видно, как один из них залез на крышу сарая и подвесил собаку на веревке за шею. Затем другой мальчик забил ее топором. Когда животное уже перестало подавать признаки жизни, его начали протыкать вилами.

Как рассказали местные жители, трое мальчиков учатся в школе, а четвертый — студент.

Региональное МВД сообщило в Telegram, что по распространившемуся в сети видео проводится проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники по делам несовершеннолетних, а также участковые полицейские. Личности подростков устанавливаются.

Ранее в Калужской области двое жителей села Ворсино избили страдавшего эпилепсией мальчика и бездомную собаку, которая гуляла рядом с ним. Как рассказа мать пострадавшего, нападавшие подумали, что животное грызет их кур. Кроме того, еще одна местная жительница и волонтер сообщила, что мужчины загнали собаку в будку и били палкой.

