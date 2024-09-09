Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:28, 9 сентября 2024Россия

Российские школьники подвесили собаку за шею, забили ее топором и сняли все на видео

В Иркутской области подростки жестоко расправились с домашней собакой

Фото: Brandon Day / Unsplash

В селе Котики Иркутской области четверо подростков жестоко расправились с домашней собакой. Об этом пишет «Сапа» в Telegram.

Все свои действия подростки снимали на камеру, со смехом их комментируя. На записи видно, как один из них залез на крышу сарая и подвесил собаку на веревке за шею. Затем другой мальчик забил ее топором. Когда животное уже перестало подавать признаки жизни, его начали протыкать вилами.

Как рассказали местные жители, трое мальчиков учатся в школе, а четвертый — студент.

Региональное МВД сообщило в Telegram, что по распространившемуся в сети видео проводится проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники по делам несовершеннолетних, а также участковые полицейские. Личности подростков устанавливаются.

Ранее в Калужской области двое жителей села Ворсино избили страдавшего эпилепсией мальчика и бездомную собаку, которая гуляла рядом с ним. Как рассказа мать пострадавшего, нападавшие подумали, что животное грызет их кур. Кроме того, еще одна местная жительница и волонтер сообщила, что мужчины загнали собаку в будку и били палкой.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакатастрофе уникального самолета под Москвой погибли его создатель и летчик, уволенный за трюк. Что о них известно?

      Россияне массово заинтересовались просмотром роликов на одной платформе

      Двух звезд «Слова пацана» заподозрили в романе

      Зачинщика драки со стрельбой в российском ночном клубе задержали

      Названы популярные ошибки россиян при погашении ипотеки

      Россиянам раскрыли стоимость люксового отдыха в Таиланде зимой

      Улучшение отношений России и Узбекистана объяснили политикой Путина и Мирзиеева

      Стало известно о грозящей экономике Китая дефляции

      На открытую тренировку команды Тутберидзе продали более 350 билетов по 10 тысяч рублей

      В Германии полиция провела операцию из-за игрушечного пистолета у школьника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше