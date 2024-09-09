Российские школьники сняли избиение мужчины на видео и попались полиции

В Смоленской области школьники избили взрослого россиянина ради видео

В Смоленской области полиция задержала группу школьников, подозреваемых в хулиганстве. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе подростки беспричинно напали на мужчину и избили его в общественном месте возле одного из домов. Школьники наносили потерпевшему удары по голове и телу, оскорбляли и унижали его, снимая все происходящее на камеру телефона.

Все участники преступления установлены, трое задержаны, остальные не достигли возраста уголовной ответственности. Полиция намерена проверить их на причастность к совершению иных преступлений на территории Сафоновского района.

15 августа в Красноярске в отношении 16-летнего подростка завели дело из-за избиения сверстника.