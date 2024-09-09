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13:11, 9 сентября 2024Силовые структуры

Российскому пенсионеру дали срок за расправу над соседями

В Краснодаре 74-летнему пенсионеру дали срок за расправу над соседями

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Краснодаре 74-летнему российскому пенсионеру дали десять лет колонии за расправу над соседями. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, 2 июля 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вышел в общий коридор, где принялся ругаться с соседями. После словесной перебранки он взял туристический нож и вонзил его сначала в грудь соседа, а после в живот его жены. Ранения оказались не совместимы с жизнью.

6 сентября сообщалось, что в Липецке россиянка легла спать после расправы над подругой и получила срок.

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      Владимир Седов
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