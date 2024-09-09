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15:57, 9 сентября 2024Мир

Си Цзиньпин выразил надежду на окончание конфликта на Украине

Си Цзиньпин: необходимы благоприятные условия для выхода из кризиса на Украине

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай выражает надежду, что все стороны смогут договориться и создадут благоприятные условия для выхода из украинского кризиса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передает CCTV.

«Мы надеемся, что все стороны конфликта совместными усилиями путем переговоров создадут необходимые благоприятные условия для урегулирования украинского кризиса», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин приветствует все усилия, которые способствуют началу мирных переговоров и окончанию конфликта на Украине.

3 сентября Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамапоса выступили за разрешение украинского кризиса путем мирных переговоров. Кроме того, лидеры обеих стран призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо стороной.

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      Дарья Устьянцева
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