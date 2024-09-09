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08:50, 9 сентября 2024Россия

Соцопросы показали эффективность нацпроектов в России

ВЦИОМ провел опросы о знании россиянами работы властей по реализации нацпроектов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В августе ВЦИОМ провел новую волну опросов россиян о знании и оценке работы правительства по реализации нацпроектов. В среднем около 73 процентов населения осведомлены о тех проектах, которые оказывают непосредственное влияние на их жизнь. Сюда можно отнести маткапитал, расширение госуслуг, а также вопросы внутреннего туризма, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с результатами последних опросов ВЦИОМа.

В основном наибольшая информированность населения охватывает такие сферы нацпроектов, как демография (76 процентов), здравоохранение (76 процентов), МСП и поддержка предпринимательской инициативы (74 процента), образование (74 процента), безопасные качественные дороги (72 процента), жилье и городская среда (69 процентов). Также россияне хорошо осведомлены об изменениях в сферах экологии, культуры, туризма и цифровой экономики.

При этом наиболее известной мерой среди всех нацпроектов для населения страны остается маткапитал — о нем знает абсолютное большинство россиян (99 процентов). Помимо этого, гражданам РФ хорошо знакомы проекты льготной ипотеки, диспансеризации, благоустройства городской среды и так далее.

В целом результаты опросов продемонстрировали, что россияне больше замечают итоги нацпроектов, которые затрагивают их лично.

Ранее глава ВЦИОМа Константин Абрамов поспорил с депутатом Госдумы Ниной Останиной на тему выбора современных россиянок между карьерой и материнством.

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      Наталья Анисеева
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