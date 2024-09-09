Стало известно о продвижении ВС России близ Курахово

The Economist: ВС России продвигаются близ Курахово

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются к населенному пункту Курахово близ Покровска, угрожая украинским войскам окружением. Об этом пишет издание The Economist.

«Для солдат, находящихся дальше к югу, возможность окружения по-прежнему вызывает беспокойство, хотя на данный момент есть только намеки на это. Дороги, которые были проходимы, больше не являются таковыми», — пишет the Economist.

В самом Курахово украинские солдаты отмечают и продвижение российских подразделений к югу от города с целью, как предполагается, окружить украинские силы.

Тактика российских войск, как пишет издание, не изменилась со взятия под контроль Авдеевки в феврале — отмечается артиллерийское превосходство ВС России и использование планирующих авиабомб.

Ранее боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов заявил, что подразделения ВСУ попали в окружение на покровском направлении в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что в попавших в окружение частях много раненых, ситуация является очень сложной.