Трамп пригрозил организаторам выборов в США судом

Трамп пригрозил судом организаторам выборов в случае своей победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил судебными разбирательствами организаторам выборов 2024 года в случае своей победы. Об этом политик заявил в аккаунте социальной сети Truth Social.

«Когда я выиграю, те люди, которые обманывали или мошенничали, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, их ждут длительные сроки тюремного заключения. Речь идет о должностных лицах, ответственных за проведение выборов, а также о политиках, которые будут мошенничать», — отметил республиканец.

Трамп добавил, что он лично, адвокаты и ученые-юристы «очень внимательно следят за святостью проведения» предстоящих ноябрьских выборов в США.

7 сентября Трамп заявил, что его обидел комментарий президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис.