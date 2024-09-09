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13:24, 9 сентября 2024Мир

Трамп пригрозил организаторам выборов в США судом

Трамп пригрозил судом организаторам выборов в случае своей победы
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил судебными разбирательствами организаторам выборов 2024 года в случае своей победы. Об этом политик заявил в аккаунте социальной сети Truth Social.

«Когда я выиграю, те люди, которые обманывали или мошенничали, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, их ждут длительные сроки тюремного заключения. Речь идет о должностных лицах, ответственных за проведение выборов, а также о политиках, которые будут мошенничать», — отметил республиканец.

Трамп добавил, что он лично, адвокаты и ученые-юристы «очень внимательно следят за святостью проведения» предстоящих ноябрьских выборов в США.

7 сентября Трамп заявил, что его обидел комментарий президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис.

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      Дарья Устьянцева
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