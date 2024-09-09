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17:06, 9 сентября 2024Путешествия

Турист замерз в номере отеля в Европе и вырвал кондиционер из стены

Majorca Daily Bulletin: в Испании турист демонтировал кондиционер и был задержан

Фото: Isaac Buj / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Турист замерз в номере отеля на одном из курортов Европы и вырвал кондиционер из стены. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что 21-летний немец пришел к стойке администрации отеля в С'Аренале, Испания, с демонтированным кондиционером в руках. Он заявил, что в номере слишком холодно. Сотрудники отеля уведомили полицию о случившемся.

Правоохранители установили, что в результате инцидента были повреждены электросистемы и трубы. Постояльца задержали за нанесение ущерба гостинице.

Ранее немецкие туристы разгромили номер отеля на Майорке, Испания, использовали огнетушители и испражнились в лифте. Уточняется, что инцидент произошел в курортной деревне Эль-Ареналь. Два 20-летних путешественника прибыли в отель Leblon в субботу, 31 августа.

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      Марк Успенский
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