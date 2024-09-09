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05:32, 9 сентября 2024Бывший СССР

Украина отозвала главу посольства в Грузии

МИД Украины отозвал главу посольства в Грузии из-за «непонимания реалий»

Фото: Leonhard Niederwimmer / Unsplash

Министр иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига отозвал посла страны в Грузии из-за «полного непонимания реалий дипломатии воюющего государства». Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, ведомство должно соответствовать реалиям страны, которая находится в состоянии войны. Он добавил, что послы государства «не могут быть оторванными от реалий». Сибига добавил, что посол должен быть «играющим тренером», а не ждать указаний.

Ранее сообщалось, что в Донецке суд рассмотрит дело в отношении 34-летнего наемника из Грузии Георги Руситашвили. В прокуратуре Донецкой народной республики сообщили, что с февраля 2022 по июль 2024 года Руситашвили воевал на стороне Вооруженных сил Украины. За это он получил 6,9 миллиона рублей.

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      Марина Совина
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