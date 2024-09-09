Украинские пограничники открыли предупредительный огонь на границе с Венгрией

Сотрудники ГПСУ открыли предупредительный огонь на границе с Венгрией

Украинские пограничники открыли предупредительный огонь, чтобы остановить нарушителей на границе с Венгрией. Об этом западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ведомстве уточнили, что на расстоянии 100 метров до границы погранотряд заметил группу лиц, направляющихся в сторону Венгрии. Увидев наряд, неизвестные попытались скрыться, остановившись только после нескольких предупредительных выстрелов пограничников.

Отмечается, что на нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы и злостное неповиновение требованиям представителей власти.

Ранее в ГПСУ сообщали о задержании группы из 12 уклонистов, пытавшихся незаконно сбежать с Украины в Молдавию через территорию непризнанной Приднестровской республики.