Пленный ВСУ: инструкторы говорят, что их подготовка не пригодится в окопах

Инструкторы напрямую говорят мобилизованным в украинскую армию, что их подготовка не пригодится в окопах. О бесполезности тренировок для мобилизованных рассказал РИА Новости пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), имя которого не раскрывается.

«Подготовка проводилась общевойсковая. По мнению самих инструкторов, эта подготовка, которую мы проходили, они сами говорили, что это вам в окопах не пригодится», — рассказал боец ВСУ.

Он добавил, что во время следующего этапа подготовки инструкторы из Чехии также не научили мобилизованных полезным на поле боя навыкам.

Ранее пленный боец ВСУ, Петр Еремеев заявил, что командование украинской армии обманом отправило солдат на убой в Курскую область. По словам экс-военнослужащего, его бросили в атаку, заявив, что он должен проследовать на место совещания.