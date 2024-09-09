Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 9 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о бесполезности тренировок для мобилизованных

Пленный ВСУ: инструкторы говорят, что их подготовка не пригодится в окопах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Инструкторы напрямую говорят мобилизованным в украинскую армию, что их подготовка не пригодится в окопах. О бесполезности тренировок для мобилизованных рассказал РИА Новости пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), имя которого не раскрывается.

«Подготовка проводилась общевойсковая. По мнению самих инструкторов, эта подготовка, которую мы проходили, они сами говорили, что это вам в окопах не пригодится», — рассказал боец ВСУ.

Он добавил, что во время следующего этапа подготовки инструкторы из Чехии также не научили мобилизованных полезным на поле боя навыкам.

Ранее пленный боец ВСУ, Петр Еремеев заявил, что командование украинской армии обманом отправило солдат на убой в Курскую область. По словам экс-военнослужащего, его бросили в атаку, заявив, что он должен проследовать на место совещания.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      Стало известно о желании Макрона заменить исторические витражи в Нотр-Даме на современные

      Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

      В Верховной Раде заявили о невозможности переноса ЛЭП под землю

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      В Польше заявили о нейтрализации российской диверсионной операции

      Жена российского миллиардера рассказала об одежде 12-летней давности в своем гардеробе

      Глава канала «Пятница!» оценил будущее телевидения в России

      Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала США своим домом

      Опубликовано первое фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше