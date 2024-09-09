В Германии объяснили призыв Шольца к мирным переговорам по Украине

Рар: призыв Шольца к мирным переговорам по Украине связан с выборами в Германии

Призыв канцлера Германии Олафа Шольца к мирным переговорам по Украине связан с предстоящими выборами в земле Бранденбург, на которых его Социал-демократическая партия может выиграть только за счет таких слов, считает немецкий политолог Александр Рар. Его слова приводит «Взгляд».

По мнению Рара, Шольц чувствует угасающую поддержку Украины в немецком обществе, о чем якобы свидетельствуют результаты выборов в землях восточной части страны.

Ранее Шольц высказался, что в конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. По мнению канцлера ФРГ, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия.

При этом Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву. Он также признал, что результаты региональных выборов в стране, на которых успех имели партии, выступающие против поставок оружия Украине, связаны среди прочего с тем, что часть населения не согласна с этими решениями.

