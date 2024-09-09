Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 9 сентября 2024Мир

В Германии объяснили призыв Шольца к мирным переговорам по Украине

Рар: призыв Шольца к мирным переговорам по Украине связан с выборами в Германии

Фото: Thomas Koehler / imago-images.de / Globallookpress.com

Призыв канцлера Германии Олафа Шольца к мирным переговорам по Украине связан с предстоящими выборами в земле Бранденбург, на которых его Социал-демократическая партия может выиграть только за счет таких слов, считает немецкий политолог Александр Рар. Его слова приводит «Взгляд».

По мнению Рара, Шольц чувствует угасающую поддержку Украины в немецком обществе, о чем якобы свидетельствуют результаты выборов в землях восточной части страны.

Ранее Шольц высказался, что в конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. По мнению канцлера ФРГ, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия.

При этом Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву. Он также признал, что результаты региональных выборов в стране, на которых успех имели партии, выступающие против поставок оружия Украине, связаны среди прочего с тем, что часть населения не согласна с этими решениями.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он был трижды представлен к званию Героя России

      Лавров встретился с главой МИД Индии в Саудовской Аравии

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Армения направила Азербайджану готовый проект мирного договора

      Лавров рассказал о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Туалет колледжа захватили змеи

      В Полтавской области Украины мужчина взорвал гранату возле магазина

      Умер бывший глава российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше