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22:34, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

В Германии оценили план Шольца по Украине

Журналист Хассан назвал план Шольца по Украине признанием провала НАТО
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Sebastian Willnow / Reuters

Немецкий журналист Манаф Хассан прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о подготовке мирного плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Хассан оценил план Шольца по Украине и назвал его признанием провала НАТО. Он заявил, что канцлер Германии хочет провести мирную конференцию с Россией. По мнению журналиста, эта позиция говорит о поражении Североатлантического альянса.

«Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры», — заключил он.

Ранее стало известно, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что план допускает передачу Москве территорий.

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      Марина Совина
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