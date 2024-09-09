Журналист Хассан назвал план Шольца по Украине признанием провала НАТО

Немецкий журналист Манаф Хассан прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о подготовке мирного плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Хассан оценил план Шольца по Украине и назвал его признанием провала НАТО. Он заявил, что канцлер Германии хочет провести мирную конференцию с Россией. По мнению журналиста, эта позиция говорит о поражении Североатлантического альянса.

«Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры», — заключил он.

Ранее стало известно, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что план допускает передачу Москве территорий.