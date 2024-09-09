Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:26, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии отзыв украинского дипломата объяснили покупкой стиральной машины

Премьер Грузии: украинского дипломата отозвали за покупку стиральной машины
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из дипломатической миссии за покупку стиральной машины. Бытовыми расходами отзыв украинского дипломата объяснил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Это не политический акт, он связан с покупкой представителем конкретного посольства предмета обихода, который, по мнению украинских властей, он не должен был приобретать в условиях войны. Речь идет о стиральных машинах», — заявил глава правительства.

Он сравнил ситуацию с отзывом посла Украины в Грузии в марте 2022 года. Кобахидзе отметил, что в тот раз ситуацию можно было назвать политической, поскольку дипломатическое решение было связано с отказом Тбилиси от поддержки антироссийских санкций.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного в делах страны в Грузии 8 сентября. По слова руководителя внешнеполитического ведомства, решение связано с «полным непониманием реалий дипломатии воюющего государства» со стороны представителя посольства.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он трижды стал Героем России

      Поступления в российский бюджет от НДФЛ резко выросли

      Названо главное преимущество мотоциклов в бою

      Премьер-министр Грузии заявил о шантаже НПО зарубежными донорами

      Разводящаяся Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Стало известно о компенсации углеродного следа ВЭФ

      Пьяный россиянин сжег венок и цветы в Вечном огне

      Свыше 300 пассажиров застряли в российском городе из-за поломки самолета

      Сильная молочница у женщины оказалась признаком рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше