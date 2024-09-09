В Грузии отзыв украинского дипломата объяснили покупкой стиральной машины

Премьер Грузии: украинского дипломата отозвали за покупку стиральной машины

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из дипломатической миссии за покупку стиральной машины. Бытовыми расходами отзыв украинского дипломата объяснил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Это не политический акт, он связан с покупкой представителем конкретного посольства предмета обихода, который, по мнению украинских властей, он не должен был приобретать в условиях войны. Речь идет о стиральных машинах», — заявил глава правительства.

Он сравнил ситуацию с отзывом посла Украины в Грузии в марте 2022 года. Кобахидзе отметил, что в тот раз ситуацию можно было назвать политической, поскольку дипломатическое решение было связано с отказом Тбилиси от поддержки антироссийских санкций.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного в делах страны в Грузии 8 сентября. По слова руководителя внешнеполитического ведомства, решение связано с «полным непониманием реалий дипломатии воюющего государства» со стороны представителя посольства.