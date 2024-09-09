Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 9 сентября 2024Мир

В Кремле оценили заявление Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»

Песков: в Кремле согласны с Шольцем о расследовании подрыва «Северных потоков»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Кремле согласны с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости тщательно расследовать подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы абсолютно согласны, что террористический акт, диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, не смотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношения к этой истории, замять это дело», — сказал он, подчеркнув, что нельзя допустить такого развития событий.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он был трижды представлен к званию Героя России

      Лавров встретился с главой МИД Индии в Саудовской Аравии

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Армения направила Азербайджану готовый проект мирного договора

      Лавров рассказал о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Туалет колледжа захватили змеи

      В Полтавской области Украины мужчина взорвал гранату возле магазина

      Умер бывший глава российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше