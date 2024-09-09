В Кремле оценили заявление Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»

Песков: в Кремле согласны с Шольцем о расследовании подрыва «Северных потоков»

В Кремле согласны с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости тщательно расследовать подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы абсолютно согласны, что террористический акт, диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, не смотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношения к этой истории, замять это дело», — сказал он, подчеркнув, что нельзя допустить такого развития событий.