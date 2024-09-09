Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:10, 9 сентября 2024Силовые структуры

В ЛНР задержали воевавшего в составе украинского ультраправого полка мужчину

В ЛНР задержали мужчину, воевавшего в составе украинского ультраправого полка

Кадр: УФСБ России по ЛНР / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали мужчину, воевавшего в составе украинского ультраправого полка в 2018-2019 годах. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, житель Станично-Луганского района вступил к радикалам поскольку являлся ярым приверженцем идеологии неонацизма. На допросе он рассказал, что после подписания документов о службе в полку, офицеры запугивали расправой в случае распространения данных о службе.

29 августа офицер батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Национальной гвардии Украины (НГУ) Роман Пономаренко в связи с обрушением украинского фронта в Донбассе заявил, что украинскому командованию следует изучить опыт вермахта за 1944 год.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      Фигуранту дела бывшего кадровика Минобороны продлили арест

      Появился список находившихся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета

      Пилота упавшего в Подмосковье самолета ранее уволили из-за «бочки» на авиалайнере

      Москвичам рассказали о возможности увидеть северное сияние

      Си Цзиньпин выразил надежду на окончание конфликта на Украине

      Подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали

      Организаторов концертов Шуры обвинили в мошенничестве

      Tesla изобрела беспроводную зарядку для автомобилей

      На Украине потребовали принять законопроект о тотальном видеонаблюдении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше