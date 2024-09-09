В ЛНР задержали мужчину, воевавшего в составе украинского ультраправого полка

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали мужчину, воевавшего в составе украинского ультраправого полка в 2018-2019 годах. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, житель Станично-Луганского района вступил к радикалам поскольку являлся ярым приверженцем идеологии неонацизма. На допросе он рассказал, что после подписания документов о службе в полку, офицеры запугивали расправой в случае распространения данных о службе.

29 августа офицер батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Национальной гвардии Украины (НГУ) Роман Пономаренко в связи с обрушением украинского фронта в Донбассе заявил, что украинскому командованию следует изучить опыт вермахта за 1944 год.