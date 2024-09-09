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12:45, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Полтавской области Украины мужчина взорвал гранату возле магазина

«Страна.ua»: в Полтавской области мужчина взорвал гранату возле магазина

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В городе Лубны Полтавской области Украины мужчина погиб, взорвав гранату у магазина. Об этом сообщает издание «Страна.ua»

Как сообщила полиция, 53-летний житель города бросил гранату в группу людей и убежал в неизвестном направлении. В результате были ранены три человека. Сам мужчина скончался, получив многочисленные ранения. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

В начале сентября в Киеве произошла стрельба во дворе одного из домов. В результате был ранен человек.

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      Валентин Карант
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