В Полтавской области Украины мужчина взорвал гранату возле магазина

«Страна.ua»: в Полтавской области мужчина взорвал гранату возле магазина

В городе Лубны Полтавской области Украины мужчина погиб, взорвав гранату у магазина. Об этом сообщает издание «Страна.ua»

Как сообщила полиция, 53-летний житель города бросил гранату в группу людей и убежал в неизвестном направлении. В результате были ранены три человека. Сам мужчина скончался, получив многочисленные ранения. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

В начале сентября в Киеве произошла стрельба во дворе одного из домов. В результате был ранен человек.