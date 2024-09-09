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12:41, 9 сентября 2024Россия

В России депутат назвала участника СВО провокатором из-за прихода на избирательный участок

В Челябинске участник СВО обвинил местного депутата в угрозах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Челябинске приехавший в отпуск участник специальной военной операции (СВО) Александр Пакшеев обвинил депутата Законодательного собрания региона Ольгу Мухометьярову в угрозах. Снятую им видеозапись опубликовало издание Ura.ru.

На кадрах Мухометьярова называет военнослужащего провокатором и обещает написать на него жалобу в Минобороны. В свою очередь Пакшеев обвиняет ее в угрозах перевести его в штурмовики.

Из слов бойца следует, что он пришел на избирательный участок, чтобы «посмотреть на выборы». Участник СВО добавил, что не имеет претензий к Мухометьяровой, несмотря на попавшую на видео перепалку.

Ранее в России подвели итоги единого дня голосования, прошедшего в стране 8 сентября. По данным Daily Storm, по итогам прошедших выборов победу одержали 308 из 380 участников СВО, кандидатуры которых были заявлены на голосование.

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      Алан Босиков
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