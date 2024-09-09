В России испытают новые средства РЭБ для эшелонированной защиты от дронов

НПО «Киловатт»: в России испытывают новые средства РЭБ для защиты от БПЛА

Российские специалисты испытывают новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданные для работы в составе комплекса эшелонированной обороны для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в липецком НПО «Киловатт», передает ТАСС.

«Мы отходим от того, чтобы давить мощностью, а идем по пути создания интеллектуальной помехи. Новые устройства будут давать направленные помехи, которые можно применять в составе комплекса эшелонированной радиоэлектронной обороны», — сообщили в организации.

Там добавили, что работа комплекса основана на комбинировании различных средств РЭБ в зависимости от рельефа местности и оперативной обстановки на определенном участке. Новые изделия будут применять для защиты блиндажей, пунктов управления и других стационарных объектов.

По словам разработчика, существующие средства РЭБ обеспечивают защиту от дронов в радиусе 360 градусов, но показывают меньшую эффективность. Он подчеркнул, что эффективность направленных помех с определенным сектором выше.

Ранее командир одного из подразделений РЭБ сообщил, что антидроновые ружья постепенно утрачивают актуальность на передовой в зоне проведения спецоперации.