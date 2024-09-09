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17:31, 9 сентября 2024Спорт

В российских кулачных боях впервые подерется депутат

На турнире TOP DOG 31 подерется муниципальный депутат Георгий Шинкаренко

Фото: Attentie Attentie / Unsplash

В российских кулачных боях впервые подерется действующий депутат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в промоушене TOP DOG.

27 сентября на турнире TOP DOG 31 в Омске выступит Георгий Шинкаренко, выигравший муниципальные выборы в городе Кудрово. Его оппонентом станет боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Стариков.

Шинкаренко выступает под прозвищем Депутат. Ранее он принял участие в отборочном турнире TOP DOG Prospect, где одержал досрочную победу.

В мае 2024 года российский олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко заявил о желании дебютировать в кулачных боях. По словам спортсмена, он смотрит все турниры по этому виду спорта. Тищенко выразил готовность выйти на поединок против любого медийного соперника.

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      Андрей Стрельцов
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