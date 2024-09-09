В Сумах раздался взрыв

«Общественное»: в Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Сумах на севере Украины раздался взрыв. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщило издание «Общественное» в Telegram.

Где именно произошел взрыв, не уточняется. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также неизвестно.

Взрыв в Сумах прозвучал на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она была объявлена в регионе в понедельник, в 12:57.

9 сентября Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъектов в шести регионах страны. В их число вошли Днепропетровская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Запорожская и Херсонская области.