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09:12, 9 сентября 2024Мир

В Турции предсказали скорый выход страны из НАТО

Аналитик Латифоглу: Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Выход Анкары из Североатлантического альянса предсказал турецкий аналитик Серхат Латифоглу, сообщает РИА Новости.

«В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайшее время», — сказал он, комментируя планы Анкары присоединиться к БРИКС.

По его словам, фундаментальные принципы БРИКС и Турции по внешней политике и экономике полностью совпадают.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в предстоящем саммите межгосударственного объединения БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года.

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      Семен Александров
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