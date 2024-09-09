Второго подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана СВО задержали

В Приморье задержали второго подозреваемого в вымогательстве денег у бойца СВО

В Приморском крае сотрудники МВД и ФСБ задержали второго подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Задержанному предъявили обвинения и заключили его под стражу. Предварительно установлено, что несколько человек угрожали военнослужащему применением насилия и завладели его деньгами в размере 160 тысяч рублей, а также золотым браслетом.

Ранее стало известно о задержании первого подозреваемого по делу. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Сообщалось, что в составе группы лиц он также требовал от ветерана СВО передать им 1,5 миллиона рублей. Найти управу на вымогателей мужчина не смог, в результате чего опубликовал в сети прощальное видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Спустя несколько часов военного нашли в бессознательном состоянии.