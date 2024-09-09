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23:16, 9 сентября 2024Мир

Захарова указала на одно «но» в лице Украины при открытии заседания МАГАТЭ

Захарова: число голословных обвинений РФ от Украины на сессии МАГАТЭ зашкаливало
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила открытие сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ. По ее словам, все прошло штатно, если бы не одно «но» в лице Украины.

«Количество голословных обвинений в адрес Российской Федерации зашкаливало даже для такого ожидаемо одиозного выступления», — указала дипломат.

Тезис Киева о том, что деятельность российской стороны ставит «под угрозу существование всего мира», вызвал у многих присутствующих, вне зависимости от политических взглядов, недоумение или ухмылки, добавила Захарова. Она иронично призвала украинских политиков «обновить методички».

Накануне официальный представитель МИД заявила, что отказ ряда стран поддерживать антироссийскую линию стал победой России.

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      Марина Совина
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