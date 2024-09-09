Замначальника УФСИН по Московской области признал вину в получении взятки

Замначальника УФСИН по Мособласти Талаев признал вину в получении взятки

Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

В одной из апелляционных жалоб отмечается, что нет оснований считать, что он может воздействовать на свидетелей. Обвиняемый просил перевести его из СИЗО под домашний арест и смягчить меру пресечения.

Однако суд пришел к выводу, что Талаев может противодействовать расследованию дела.

По версии следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, которая поставляла молочную продукцию в учреждения ФСИН в Московской области.