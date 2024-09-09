Женщина устала от онлайн-знакомств и стала тратить десятки тысяч рублей на свах

Женщина из США поделилась опытом работы с профессиональными свахами

Женщина, живущая в Нью-Йорке, США, наняла профессиональных свах, чтобы не тратить много времени на самостоятельный поиск потенциального бойфренда. Опытом работы с ними она поделилась с изданием Daily Mirror.

33-летняя Тейлор Бэнкс призналась, что устала от онлайн-знакомств, и решила обратиться в специализированную компанию по подбору романтических партнеров. Ее сотрудники провели с женщиной интервью, чтобы понять тип мужчин, которые ее привлекают, и приступили к поискам. «Я ценю то, что кто-то находит для меня этих джентльменов, основываясь на критериях, которые я предоставила», — отметила она.

Как рассказывает Бэнкс, ей так понравился принцип работы свах, что она стала тратить на их услуги тысячи долларов (десятки тысяч рублей) в месяц. «Это лучше приложений для знакомств. Это очень индивидуальный процесс», — объяснила она.

По словам женщины, ее первая встреча с подобранным для нее мужчиной состоялась без какого-либо предварительного общения с ним. Ей просто показали его профиль, и она согласилась увидеться. Бэнкс призналась, что после свидания она и тот мужчина уже сами договорились о следующей встрече.

Ранее сообщалось, что порномодель Алисия Дэвис начала строгий отбор потенциальных бойфрендов. Требования к желающим сходить с ней на свидание она перечислила в TikTok и создала специальную анкету для их отсмотра.

