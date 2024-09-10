Компания Airbus показала возможности марсохода Codi для забора грунта

Компания Airbus Defence and Space показала возможности четырехколесного марсохода Codi для забора грунта. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В публикации рассказывается о трехгодовых испытаниях различных конструкций роверов в карьере около Лейтон-Баззарда в Бедфордшире (Великобритания) и недавнем завершении одной из трехнедельных тестовых кампаний. «Во время тестирования четырехколесный марсоход под названием Codi проехал по карьеру и остановился в десяти сантиметрах от целевого образца. Затем марсоход использовал роботизированную руку для сбора образца и безопасного его размещения. Вся операция была выполнена автономно, без вмешательства инженеров, следящих за ходом работы марсохода», — пишет издание.

Также на полигоне проходит испытание шестиколесный ровер Charlie, использующийся для тестирования новой навигационной системы, которую планируется использовать в связке с марсоходом Rosalind Franklin.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) сотни миллионов долларов на марсоход.

Соглашение между сторонами в поддержку ровера Rosalind Franklin миссии ExoMars, запуск которой запланирован на 2028 год, было заключено 16 мая в штаб-квартире ЕКА в Париже. В его рамках американская сторона обязалась предоставить тормозные двигатели спускаемого аппарата, радиоизотопные источники энергии и ракету для запуска.