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07:30, 10 сентября 2024Путешествия

Блогерша побывала в Европе и развеяла мифы местных жителей о жизни в России

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и развеяла мифы местных жителей о жизни в России. Она пообщалась с французов и поделилась впечатлениями в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, во время разговора со своим знакомым по имени Адриан путешественница рассказала, что уход зарубежных компаний из страны лишь пошел на пользу России. К примеру, появилось множество отечественных брендов, которые пользуются большой популярностью у граждан. «Другими словами, российские предприниматели выиграли от всей этой ситуации, благодаря чему уровень жизни и доходов у них вырос», — заверила она собеседника.

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Еще один вопрос француза касался доступности покупки жилья. Он заметил, что с такими высокими процентными ставками невозможно приобрести квартиру или дом. «Рассказала, что существуют специальные программы поддержки для молодых семей, для сотрудников сферы IT, которые позволяют значительно снизить процент», — добавила блогерша.

Они также затронули тему путешествий по миру — Адриан посчитал, что россияне не могут выезжать из страны из-за ограничений. Но и этот факт оказался ошибочным — соотечественники продолжают активно путешествовать по миру, заключила девушка.

Ранее эта же блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Например, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.

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      Марк Успенский
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