В ФРГ заявили о способности РФ произвести весь арсенал вооружения Бундесвера

Welt: Россия способна произвести весь арсенал вооружения Бундесвера за полгода

Россия способна произвести весь арсенал вооружения Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) за шесть месяцев, в то время как наращивание мощностей Германии продвигается медленно. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW).

По данным издания, за два последних года мощности российской оборонной промышленности значительно выросли. Как отметили журналисты, это намного превышает уровень российских материальных потерь на Украине.

При этом они добавили, что правительству ФРГ в настоящее время едва удается заменить оружие, поступающее на Украину из запасов Бундесвера.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T.