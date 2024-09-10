Российские угольные компании начали отказываться от развития

«Ведомости»: инвестиции в российскую угольную отрасль упали впервые с 2020 года

По итогам первого полугодия инвестиции в российскую угольную отрасль сократились на 4,4 процента в годовом выражении, до 111,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные агентства Argus и статистику Росстата пишут «Ведомости».

По данным агентства, такой результат зафиксирован впервые с 2020 года, когда снижение объяснялось пандемией коронавируса и падением экономической активности. Нынешний тренд носит принципиально иной характер.

Угольная отрасль стала единственным крупным сегментом добывающей промышленности, где наблюдается спад. В частности, нефтегазовые компании увеличили вложения в развитие за тот же период на 27 процентов (1,6 триллиона рублей), а в добычу металлических руд вложили на 10 процентов больше (319 миллионов рублей).

Снижать инвестиции угольщики начали на фоне падения мировых цен, роста собственных издержек, торговых барьеров и стоимости логистики внутри страны, а также увеличения сборов в бюджет. Некоторые компании из-за сложных условий уже отказываются от новых проектов, сокращают закупку оборудования и объемы добычи.

За первые семь месяцев добыча угля в России упала на один процент, но если брать отдельно июль, то падение составляет шесть процентов. Морской экспорт угля за полгода обвалился на 17 процентов.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле доля российских угольных компаний, работающих в убыток, превысила 50 процентов, а в январе-июне показатель составил 51,4 процента. Министр энергетики Сергей Цивилев в начале сентября признал, что доналоговая прибыль сектора по итогам года может сократиться в 15-17 раз.

Гендиректор компании «Русский уголь» Владимир Коротин констатировал, что текущие условия будут иметь отложенный негативный эффект, в том числе в виде сокращения добычи. По оценке главного стратега инвестиционной компании «Вектор икс» Максима Худалова, объем инвестиций в угольную отрасль в 2024 году упадет в 1,5 раза, до 2,2-2,3 миллиарда долларов.