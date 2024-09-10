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12:04, 10 сентября 2024Россия

Движение по Каширскому шоссе перекрыли из-за падения БПЛА

Хрусталева: движение по Каширскому шоссе временно перекрыли из-за падения БПЛА

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Движение по Каширскому шоссе временно перекрыли из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто. Выбирайте, пожалуйста, пути объезда», — написала она.

По ее словам, обломки беспилотника упали на шоссе недалеко от магазина «Перекресток».

По данным Минобороны России, всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 144 беспилотника Вооруженных сил Украины. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.

Помимо того, в подмосковном городе Раменское БПЛА врезались в два многоэтажных дома — на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. В первом из них оказались повреждены 54 квартиры. Во втором доме загорелись пять балконов, однако в сами квартиры огонь не перешел.

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      Никита Абрамов
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