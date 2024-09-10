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17:05, 10 сентября 2024Мир

Еще три страны захотели ввести санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет России

Британия, Франция и ФРГ введут санкции против Ирана за якобы поставку ракет РФ

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Великобритания, Франция и Германия намерены ввести санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет России. Об этом сообщается в совместном заявлении трех стран, которое распространило Министерство иностранных дел (МИД) Германии на своем официальном сайте.

«Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности», — утверждается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что три страны намерены прекратить действие двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Британия, Франция и ФРГ выразили свое намерение «предпринять новые и серьезные действия» и призвали Тегеран к отказу от предполагаемой поддержки Москвы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти также намерены ввести новые санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет.

7 сентября канал CNN сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для их задействования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что подобного рода информация зачастую не соответствует действительности. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также опроверг это сообщение.

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      Елизавета Мытарева
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