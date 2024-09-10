ФСБ поймала экс-депутата и главу комитета градостроительства по обвинению в мошенничестве

В Челябинске экс-депутат и глава комитета градостроительства обвиняются в аферах

Управлением Федеральной службы безопасности (УФСБ) по обвинению в мошенничестве задержаны экс-депутат Челябинской городской Думы и глава комитета градостроительства и архитектуры Челябинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе УФСБ России.

По сообщению источника, речь идет о Виталии Паутове и Сергее Репринцеве.

По информации следственного управления Следственного комитета (СК) России по Челябинской области, в отношении Паутова дополнительно возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») и двух эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Кроме того, в отношении Репринцева возбуждены уголовные дела по части 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размере»). В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Следствие продолжается.

По данным следствия, в периоды с 2016 по 2021 годы Паутов неоднократно предлагал коммерческим организациям за денежное вознаграждение выступить посредником при передаче взятки сотрудникам администрации, за оказание содействия обществам с ограниченной ответственностью в получении разрешений на строительство торгово-офисного комплекса в Центральном районе города, а также в строительстве многоквартирного жилого доме в Советском районе города и за содействие в подготовительных вопросах, согласовании и утверждении документации по планировке территории в селе Кременкуль, где планировалась застройка многоквартирными домами. За это он получал вознаграждение в виде недвижимости стоимостью не менее 400 тысяч рублей, а также деньги — 2 миллиона рублей и 1,5 миллиона рублей. Полученные деньги он похитил.

По данным правоохранителей, весной 2018 года Репринцев через посредника Паутова получил от сотрудников некой коммерческой организации взятку в размере не менее 500 тысяч рублей за обеспечение содействия в вопросе исключения торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов. Также в период с января 2019 по январь 2020 года Репринцев через посредника Паутова от сотрудников общества с ограниченной ответственностью получил взятку в размере не менее пяти миллионов рублей за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территорий местного проезда в Советском районе Челябинска.

Ранее сообщалось, что в Москве экс-председателя АктивКапитал Банка признали виновным в мошенничестве и растрате.