ФСБ пришла с обыском в Управление собственной безопасности МВД в российском городе

В Санкт-Петербурге ФСБ провела обыск в Управлении собственной безопасности МВД

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели обыск в кабинете Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает «47.news».

По данным издания, обыск прошел днем 10 сентября. Следствие возбудило уголовное дело, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники Службы «М», которые курируют правоохранительную систему регионального ФСБ. Обыски прошли по делу о мошенничестве, связанном с земельной сделкой в Ленинградской области. Отмечается, что фигурантами дела стали трое человек.

Ранее сообщалось, что в Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Дагестан прошли обыски.

