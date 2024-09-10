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09:50, 10 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала бывшего боевика батальона «Айдар»

В ЛНР сотрудники ФСБ задержали бывшего добровольца батальона «Айдар»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали бывшего боевика батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, житель Новоайдарского района добровольно вступил в ряды соединения и в 2017-2018 годах принимал участие в боевых действиях против мирных граждан на территориях ЛНР и в Донецкой народной республике (ДНР) вместе с рядом другим нацистских формирований Украины. В отношении бывшего боевика возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе.

21 августа прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Максима Ключки, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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      Владимир Седов
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