ФСБ задержала бывшего боевика батальона «Айдар»

В ЛНР сотрудники ФСБ задержали бывшего добровольца батальона «Айдар»

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали бывшего боевика батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, житель Новоайдарского района добровольно вступил в ряды соединения и в 2017-2018 годах принимал участие в боевых действиях против мирных граждан на территориях ЛНР и в Донецкой народной республике (ДНР) вместе с рядом другим нацистских формирований Украины. В отношении бывшего боевика возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе.

21 августа прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Максима Ключки, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).