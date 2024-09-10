Губернатор показал кадры поврежденной при атаке БПЛА многоэтажки в Подмосковье

Воробьев опубликовал фото поврежденной при атаке БПЛА многоэтажки в Раменском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал кадры с поврежденной при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) многоэтажкой в Спортивном проезде в Раменском городском округе. Фотографии глава региона опубликовал в Telegram.

На снимках видно, что повреждения получили квартиры сразу на нескольких этажах. Окна и стены здания покрыты черной копотью. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как рассказал Воробьев, в первом подъезде многоэтажки повреждены 54 из 102 квартир. Несущие конструкции здания целы.

Ранее губернатор сообщил, что в результате удара БПЛА по многоэтажке в Спортивном проезде пострадали три человека. Еще одну женщину спасти не удалось.

До этого в Минобороны отчитались, что всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 144 беспилотника Вооруженных сил Украины. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.