Губернатор сообщил о попытке атаки ВСУ на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: над регионом сбит украинский беспилотник

В ночь на вторник, 10 сентября, над Орловской областью сбили беспилотник. О попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Этой ночью наш регион вновь был атакован — сбит один вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», — написал он.

Губернатор поблагодарил российских военных, защищающих регион. Других данных о ситуации он не привел.

Всего в ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — над регионом перехватили 72 дрона. По данным Минобороны, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа.