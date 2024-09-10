Один вид госипотеки стали оформлять вдвое чаще

ДОМ.РФ: выдачи семейной ипотеки выросли вдвое, банковские лимиты почти исчерпаны

Россияне все чаще предпочитают семейную ипотеку другим видам госпрограмм. О динамике выдачи льготных кредитов на жилье «Известиям» рассказали в институте развития ДОМ.РФ.

За август объем кредитов, выданных по программе семейной ипотеки, вырос более чем вдвое, с 76 до 163 миллиардов рублей, подсчитали аналитики. В частности, в «Сбере» за август таких ссуд было оформлено на 50 процентов больше, а в ПСБ — на 60 процентов.

В связи с повышенным интересом заемщиков к этому виду ипотеки специалисты прогнозируют скорое введение ограничений по выдачам. Как сообщается, банковские лимиты почти исчерпаны — средства крупнейших финорганизаций уже истрачены на 85-95 процентов.

Спрос на этот вид льготного кредитования вырос на фоне нововведений. Так, по новым условиям программы на жилищный кредит могут претендовать семьи с одним ребенком возрастом до шести лет включительно. Прежде на льготы имели право лишь родители двоих детей, не достигших совершеннолетия.

В то же время, по сведениям ДОМ.РФ, выдачи IT-ипотеки в России резко упали — объем кредитования сократился в 17 раз, достигнув 1,76 миллиарда рублей. Значительное снижение показателей объясняется ужесточением условий и промедлением из-за перезапуска программы. Как отмечают в Минцифры, статистика за август непоказательна, а в регионах льготные ссуды для IT-специалистов лишь набирают популярность.