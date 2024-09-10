Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачном платье

Супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в Нью-Йорке в прозрачном платье

Российская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в откровенном наряде. Соответствующие фото публикует Vogue.

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость дефилировала в черном прозрачном платье из сетки с белыми вставками в области плеч. Под упомянутый наряд звезда надела боди. Свой образ она завершила туфлями на каблуках и блестящими длинными серьгами.

Стилисты собрали волосы Шейк, а визажисты нанесли ей макияж в естественных оттенках.

Ранее Шейк потренировалась в откровенном наряде на камеру. Ее образ состоял из спортивного бра и коротких велосипедок. Вдобавок манекенщица надела высокие черные носки и кроссовки.