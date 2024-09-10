Известный телеведущий объявил об уходе из программы после 37 лет работы

Ведущий Хорхе Рамос заявил, что уйдет из программы Noticiero Univision в декабре

Ведущий известной испанской программы новостей Noticiero Univision, журналист Хорхе Рамос заявил об уходе из передачи после 37 лет работы. Об этом сообщает испанский канал Univision.

Сообщается, что компания и Рамос решили не продлевать истекающий контракт. Отмечается, что журналист покинет свой пост в декабре 2024 года.

Сам ведущий подчеркнул, что при этом не заканчивает свою карьеру в медиа. После ухода из программы он пообещал поделиться своими профессиональными планами. «Я испытываю глубокую благодарность за эти четыре десятилетия в Univision и горжусь тем, что являюсь частью команды, ставшей лидером за эти годы», — заявил Рамос.

Ранее известная ведущая американского телеканала Pix11 Тамсен Фадаль рассказала, почему ушла с телевидения. По ее словам, на ее решение повлияла менопауза.

Рамос работает ведущим Noticiero Univision с 1987 года. Журналист 10 раз становился лауреатом телевизионной премии «Эмми», а такжу лауреатом международной премии Марии Мурс Кабо за достижения в журналистике.