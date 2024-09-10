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12:21, 10 сентября 2024Ценности

Кендалл Дженнер восхитила фанатов внешним видом на прогулке

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер восхитила фанатов внешним видом на прогулке. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица попала в объективы папарацци на улице в белом мини-платье с асимметричным воротником и короткими рукавами, которое подчеркивало ее фигуру и длинные ноги. Помимо этого, знаменитость надела черные туфли-лодочки на каблуке и черные солнцезащитные очки.

В качестве аксессуаров она выбрала золотые серьги и маленькую сумку. Дженнер нанесла макияж и распустила волосы.

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Пользователи сети оценили образ модели в комментариях. «Мне нравится ее стиль в одежде. У нее есть красота и тело, чтобы носить такое», «Прекрасная женщина с потрясающим телосложением», «Я думаю, у нее потрясающая фигура, за которую можно душу продать», «Она выглядит великолепно!» — высказались они.

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер показала новую стрижку в откровенной съемке для модного бренда. На одном кадре она сидела на полу, позируя в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета.

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      Екатерина Ештокина
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