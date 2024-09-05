Модель Кайли Дженнер показала каре в откровенной съемке для бренда Calvin Klein

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала новую стрижку в откровенной съемке для модного бренда Calvin Klein. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица поделилась серией снимков с фотосессии. Так, на одном кадре Кендалл сидит на полу. Она позировала в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета, раздвинув ноги в стороны. В то же время знаменитость примерила черные брюки с высокой посадкой и кожаные туфли.

На размещенных снимках можно заметить, что Кендалл сделала новую прическу. Она отказалась от длинных прядей, выбрав каре с челкой.

В августе Кендалл Дженнер раскрыла правду о работе моделью. В разговоре с блогершей Эммой Чемберлен манекенщица рассказала, что данная индустрия заставляет ее чувствовать себя одинокой.